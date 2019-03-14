Костин не считает покупку 20% акций Первого канала стратегической инвестицией для ВТБ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Покупка 20% акций Первого канала не является стратегической инвестицией для ВТБ, банк готов сотрудничать с каналом для улучшения его финансовой ситуации, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Насколько долго - я не думаю, что мы "стратег" в Первом канале. Поэтому, я думаю, как только мы увидим возможность правильно выйти - мы выйдем. Но мы готовы сотрудничать с руководством канала в том, что касается существенного улучшения финансовой ситуации нашего телевизионного канала. Мне кажется, здесь банкиры могут внести свой вклад", - сказал он.

Костин добавил, что предложение о покупке доли поступило от Романа Абрамовича. "Господин Абрамович вышел на нас. Это было довольно быстро все. Я думаю, что это произошло буквально за два месяца", - отметил глава ВТБ.

"Господин Абрамович хотел быстро продать. И мы сочли условия, которые были, очень интересными для нас, я их не буду сейчас называть. А мы неплохо знаем ситуацию с Первым каналом, мы их кредитор, у нас есть кредит на Первый канал. Поэтому мы сочли эту инвестицию полезной", - пояснил Костин.

7 марта стало известно о том, что "ВТБ Капитал" (инвестиционное подразделение группы ВТБ) приобрел долю Романа Абрамовича в Первом канале, выкупив 20% акций у принадлежащей бизнесмену компании "ОРТ-КБ". Коммерческие условия сделки не раскрывались.

Таким образом, сейчас 20% акций Первого канала принадлежат "ВТБ Капиталу". Контрольный пакет находится у государства: 38,9% акций принадлежат Росимуществу, еще 9,1% - у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Еще 29% контролируют структуры "Национальной медиа группы".