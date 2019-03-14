Путин поручил Силуанову "не спешить" с внесением экологических платежей в Налоговый кодекс

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает нужным не торопиться с внесением экологических платежей в Налоговый кодекс, поскольку этот вопрос правительству следует обсудить с бизнес-сообществом.

В ходе дискуссии на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства отметил, что бизнесу все равно, по каким каналам он платит, и "эти неналоговые платежи становятся неподъемными". "Нам нужно иметь общую картину фискальной нагрузки, поэтому Минфин и сделал это предложение - внести экологические платежи, упаковать их в Налоговый кодекс", - заметил президент.

"Понимаю, что есть последствия определенные, и прошу Антона Германовича (Силуанова, главу Минфина РФ - прим. ТАСС) с этим не спешить", - продолжил Путин. Президент РФ отметил, что речь идет пока не о законопроекте, а лишь об одной из идей Минфина, и "ничего здесь пока не сформулировано окончательно". "Вместе с вами (предпринимателями - прим. ТАСС) Минфин и правительство в целом подумают как по этому направлению работать", - заверил глава государства участников съезда РСПП.

1 марта на сайте Минфина были опубликованы материалы, согласно которым в Налоговый кодекс РФ предлагается включить ряд неналоговых платежей. Среди них - плата за негативное воздействие на окружающую среду, экологический и курортный сбор, а также плата за пользование различными государственными реестрами и регистрами и др.