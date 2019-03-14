Госдума приняла в I чтении проект о бесплатном пайковом угле для шахтеров на пенсии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий право на бесплатное получение пайкового угля шахтерам-пенсионерам. Законопроект был инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по энергетике Павлом Завальным.

Законопроектом предлагается предоставить право на бесплатное получение пайкового угля за счет средств федерального бюджета бывшим работникам организаций угольной промышленности с государственным участием, имеющим стаж работы 10 и более лет, но достигшим пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ после ликвидации таких организаций или после продажи пакета акций таких организаций, находившегося в федеральной собственности.

Ранее эти категории граждан получали бесплатный пайковый уголь, однако это право было отменено в 2005 году федеральным законом от 22 августа 2004 года (так называемый закон о монетизации льгот).

"Лишение значительной части пенсионеров - бывших работников угольной промышленности права пользования безвозмездно пайковым углем вызвало многочисленные обращения граждан в адрес президента РФ, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, органов государственной власти из угольных регионов страны, в которых прямо указывается на социальную несправедливость по отношению к вышеуказанной группе. Ситуация усугубляется тем, что бывшие работники-пенсионеры, семьи работников шахт (разрезов) угольной промышленности и подразделений военизированных аварийно-спасательных частей, погибших (умерших) при исполнении ими своих трудовых обязанностей или вследствие профзаболевания, вдовы (вдовцы), инвалиды труда, инвалиды по общему заболеванию относятся к наименее защищенным гражданам", - отмечается в пояснительной записке.

Расширение круга получателей пайкового угля позволит уменьшить количество людей, которые живут за чертой бедности в угледобывающих регионах, считают авторы законопроекта.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его реализация потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета на период с 2020 года по 2030 год в объеме 2,2 млрд рублей, в том числе на 2020 год - 268,7 млн рубле

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года.