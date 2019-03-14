Власти компенсируют траты бизнеса на доставку продуктов в дальние районы Сахалина и Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Новые региональные меры поддержки жителей Сахалинской области вводятся по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Валерия Лимаренко. Власти намерены осуществлять 100%-ное возмещение транспортных расходов предпринимателям и организациям, которые поставляют продовольствие в отдаленные муниципальные образования, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Эта мера [возмещение транспортных расходов на доставку продуктов] коснется жителей трех районов на Курильских островах, а также в Охинском, Ногликском и Александровск-Сахалинском городских округах", - говорится в сообщении.

По информации пресс-служба правительства региона, уже поступило 16 заявок на данную субсидию. Специально для этих целей в 2019 году из областного бюджета планируется выделить 61 млн рублей.