Госдума запросит в ЦБ информацию о ситуации с "Еврофинанс Моснарбанком"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по финансовому рынку запросить информацию с анализом ситуации вокруг попавшего под санкции США "Еврофинанс Моснарбанка". Поручение было инициировано депутатами Владиславом Резником и Евгением Федоровым.

11 марта США включили российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список из-за ситуации в Венесуэле. 13 марта стало известно, что Visa и Mastercard приостановили членство "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах, в результате чего карты клиентов банка оказались заблокированы за границей и в России. Кроме того, кредитная организация перестала проводить платежи в долларах.

"Данная ситуация возникла, несмотря на принимаемые с мая 2014 года в РФ меры по обеспечению информационной и технологической безопасности розничной платежной инфраструктуры от внешнего воздействия. Законом предусмотрена обязанность Банка России организовать национальную систему платежных карт (НСПК) с целью обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств", - указывают авторы документа.

Депутаты также напомнили, что еще в августе 2015 года в ЦБ заявляли, что переход внутрироссийских транзакций международных платежных систем Visa и Mastercard на процессинг НПСК "состоялся в полном объеме".

В связи с этим Дума запрашивает данные о том, какие основания имелись у участников НСПК для блокировки внутрироссийских операций по пластиковым картам, эмитированным в России. "В случае выявления нарушений действующего законодательства, какие меры ответственности применит Банк России в отношении виновных лиц, допустивших нарушения? Какие дополнительные меры необходимо принять в целях недопущения возникновения таких ситуаций в будущем?", - говорится в тексте поручения.