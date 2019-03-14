АФК "Система" ждет утверждения двух проектов в рамках "инициативы Белоусова"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. АФК "Система" ждет утверждения двух собственных инвестиционных проектов в рамках реализации "инициативы Белоусова", сообщил журналистам в кулуарах съезда РСПП основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков.

"Они сейчас войдут в список - наши два проекта", - сказал он, не уточнив какие проекты предлагает АФК. Евтушенков также не стал комментировать другие детали инвестпроекта до того, как они будут утверждены.

Летом 2018 года помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 500 млрд рублей сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от роста цен на их продукцию от ослабления рубля. Свою инициативу Белоусов объяснял тем, что компании получают сверхприбыль благодаря не зависящим от их деятельности макроэкономическим факторам.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а также руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказались против инициативы, в частности глава РСПП говорил, что реализация этого предложения снизит капитализацию фондового рынка РФ на 3 трлн рублей, а также негативно скажется на инвестиционной привлекательности страны.

Белоусов и Силуанов 24 августа на площадке РСПП провели встречу с бизнесом, после которой Белоусов сообщил, что государство не будет изымать сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от ослабления рубля, тем более что компании выразили готовность направить эти средства в приоритетные инвестпроекты.

В начале сентября крупные российские компании представили на рассмотрение правительственной группы список инвестпроектов, в которые они готовы вкладывать средства в рамках реализации инициативы Белоусова. Общая стоимость этих предложений оценивается в 6 трлн рублей. Взамен власти готовы обсуждать различные виды господдержки для таких компаний.