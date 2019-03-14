Муниципальный долг Великого Новгорода за год вырос более чем на 10%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Муниципальный долг Великого Новгорода по итогам 2018 года вырос на 10,4% и составил почти 2 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил мэр города Сергей Бусурин, выступая перед депутатами гордумы с отчетом о результатах своей деятельности и работы администрации за прошлый год.

"Объем муниципального долга на 1 января текущего года составил 1,980 млрд рублей. Произошел рост по сравнению с 2017 годом на 186 млн рублей - на 10,4%. Долговая нагрузка по отношению к налоговым и неналоговым доходам уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила 93,3%", - сказал градоначальник. Он вступил в должность мэра 14 декабря 2018 года.

Ранее Бусурин сообщал, что муниципальный долг составляет 99% от собственных доходов города и в течение пяти лет власти намерены снизить эту долю до 75%. Его фактический объем не уменьшится, но администрация обязуется в течение указанного срока не брать дополнительные кредиты и улучшать экономику города.

Выступая в думе, Бусурин также отметил, что 2018 год Великий Новгород закончил с профицитом бюджета в 9 млн рублей, а план по собственным доходам выполнил на 101,5% - поступления выросли на 17,6%. "Расходная часть исполнена на 93,2%, в том числе по городским полномочиям на 95,1%. Основной удельных вес по расходам бюджета традиционно занимали отрасли социально-культурной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, исполнения обязательств Великого Новгорода обеспечивались своевременно и в полном объеме", - сказал мэр.

По словам главы города, чтобы решить все проблемные вопросы "одномоментно", "не хватит и целого бюджета". Он отметил, что администрация подписала соглашение с правительством региона, в рамках которого в течение нескольких лет Великий Новгород получит из различных источников 4,7 млрд рублей на городские проекты развития. "На эти деньги мы продолжим благоустраивать дворовые и общественные территории, проводить капитальный ремонт многоквартирных домов, повысим качество питьевой воды, будем строить детские сады, спортивные объекты, ремонтировать дороги, строить набережную", - подчеркнул Бусурин.

Он добавил, что Великий Новгород подключился к реализации национальных проектов. "По проекту "Образование" уже в этом году мы получим 32 млн рублей на ремонт школы "Исток", по программе "Демография" мы строим в этом году три детских сада и в следующем году также планируем построить три детских сада. По программе "Безопасные и качественные дороги" в этом году мы вошли в национальный проект, Великому Новгороду будет выделено на ремонт дорог 405 млн рублей", - сообщил он.