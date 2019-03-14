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В Пермском крае реализуют 35 инвестиционных сельхозпроектов на 2,1 млрд рублей

Так, планируется нарастить производство молока и увеличить количество проектов в сфере растениеводства

ПЕРМЬ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края планирует реализовать в 2019 году 35 инвестиционных проектов на сумму более 2 млрд рублей, сообщил в четверг на заседании краевого правительства министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Козюков.

"Для поддержания устойчивой динамики роста и дальнейшего развития отрасли необходимо реализовать инвестиционные проекты, в 2019 году запланировано 35 проектов с общей стоимостью 2,1 млрд рублей", - сказал он.

По словам министра, главная задача на 2019 год - увеличить продуктивность за счет реализации инвестпроектов. В 2018 году благодаря восьми инвестпроектам было произведено 509 тыс. т молока, в 2019 году планируется произвести 527 тыс. т молока и увеличить количество проектов в два раза.

Правительство региона, в соответствии с презентацией, представленной Козюковым, планирует в 2019 году увеличить количество инвестпроектов в сфере растениеводства - с четырех до 12, что позволит увеличить число зернохранилищ и зерносушильных сортировальных комплексов. На это будет потрачено 115,7 млн рублей. На территории Пермского края также будет реализовано четыре проекта в птицеводстве, сумма инвестиций составит 609 млн рублей.

В 2018 году в крае реализован 21 инвестпроект на 1,4 млрд рублей.

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