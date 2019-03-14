Заключено соглашение о создании платформы, где бизнес может заявить о давлении силовиков

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата РФ (ТПП), "Деловая Россия" и "Опора России" подписали соглашение создании цифровой платформы для жалоб предпринимателей на неправомерные, по их мнению, действия со стороны правоохранительных органов. Об этом в четверг сообщил глава РСПП Александр Шохин.

"Мы только что подписали соглашение четырех бизнес-объединений и Агентства стратегических инициатив. В этом соглашении предлагается вместе с правительством учредить автономную некоммерческую организацию, которая будет реализовывать проект цифровой платформы жалоб предпринимателей на избыточное давление правоохранительных органов", - сказал он.

По словам Шохина, сам факт подписания - это сигнал правительству выйти с соответствующим предложением и уполномочить органы исполнительной власти стать соучредителями этой организации.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля сообщил, что информационная онлайн-платформа о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них, должна заработать к концу 2019 года в пилотном режиме.