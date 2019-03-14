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Минприроды оценило стоимость российских нефти и газа

Как подсчитали в ведомстве, запасы нефти страны на конец 2017 года оценивались в 39,583 трлн рублей, а газа - в 11,311 трлн рублей
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© Максим Слуцкий/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минприроды оценило в стоимостном выражении запасы нефти страны на конец 2017 года в 39,583 трлн рублей, газа - 11,311 трлн рублей, следует из материалов министерства.

Стоимость запасов золота Минприроды оценило в 479,7 млрд рублей, меди - в 443,3 млрд рублей, железной руды - в 807,9 млрд рублей. Запасы коксующегося угля оценены в 1,979 трлн рублей, бурого угля - в 128,2 млрд рублей. Запасы алмазов оцениваются в 504,5 млрд рублей.

При этом, по данным министерства, общая рыночная стоимость ресурсов полезных ископаемых в РФ на конец 2017 года составила 55,238 трлн рублей, некультивируемых биологических ресурсов растительного мира - 5,525 трлн рублей, животного мира - 1 млрд рублей.

С 2019 года природные ресурсы должны отражаться в балансе активов и пассивов и счетах накопления федеральной статистики, и в этой связи в сентябре прошлого года Минприроды разработало соответствующую методологию оценки стоимости запасов полезных ископаемых.

"Стоимостью этих активов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых", - говорится в материалах министерства.

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