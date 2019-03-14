Путин встречается с бюро правления РСПП

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, принявший участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), проводит встречу с членами бюро правления РСПП.

В ней принимают участие 29 бизнесменов, а также первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник главы государства Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Среди членов бюро правления РСПП - глава РЖД Олег Белозеров, руководитель группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, глава "Газпромнефть" Александр Дюков, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, председатель совета директоров "Мечел" Игорь Зюзин, генеральный директор "Камаз" Сергей Когогин, глава ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, председатель совета директоров "ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин, член совета директоров СУЭК Андрей Мельниченко, председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, генеральный директор "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.

Встреча проходит за закрытыми для журналистов дверями.