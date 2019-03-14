РФ запросила учреждение третейской группы ВТО в споре с ЕС по холоднокатаному прокату

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия запросила учреждение третейской группы в споре с Евросоюзом в связи с применением антидемпинговых мер в отношении российского холоднокатаного проката. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Мера применяется ЕС с 5 августа 2016 года, размер антидемпинговых пошлин составляет для ОАО ММК 18,7%, для ПАО "Северсталь" - 34%, для ПАО НЛМК и всех остальных компаний - 36,1%", - пояснили в министерстве.

В Минэкономразвития добавили, что ранее стороны провели формальные консультации, что соответствует процедуре разрешения споров в ВТО. "Такие консультации с ЕС были проведены, однако договориться о способах урегулирования спора, которые устроили бы обе стороны, на них не удалось", - добавили в министерстве.