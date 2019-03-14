Трутнев считает, что для создания ТОР в Бурятии нужно внести изменения в законодательство

ТАСС, 14 марта. Создание территории опережающего развития (ТОР) в Бурятии требует внесения изменения в законодательство. Об этом в четверг на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестппроектов на Дальнем Востоке сказал вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

"Ряд проектов в Бурятии находится в границах моногородов. У нас сегодня действует несколько другое законодательство, по образу и подобию дальневосточного, но в этом случае они несколько конфликтуют друг с другом. Нам придется внести поправки в законодательство, чтобы правильно расшить противоречия, которые сегодня существуют между возможностью создания ТОР в моногородах и территорий опережающего развития, которые мы создаем на Дальнем Востоке", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство республики подало в Минвостокразвития РФ заявку на создание ТОР "Бурятия" с площадками в разных населенных пунктах. Якорными в ТОР "Бурятия" должны стать четыре проекта: строительство тепличного комплекса "Гусиноозерский", создание таможенно-логистического комплекса "Наушки", в Селенгинске это строительство птицеводческого предприятия компанией "Ноябрьскпродсервис" и производство трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате.

На эти два новых региона ДФО уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. 1 февраля 2019 года в Улан-Удэ под председательством вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева состоялось совещание, на котором были представлены все крупные инвестпроекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в Бурятии, в том числе на будущей ТОР.