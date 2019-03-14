Около 7 млрд рублей направят на льготное кредитование в Ростовской области в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 7 млрд рублей направят на выдачу льготных кредитов аграриям в Ростовской области в 2019 году. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Василий Голубев на заседании правительства под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"На пополнение оборотных средств уполномоченных банками производится выдача льготных кредитов [аграриям], привлечено 7 млрд рублей, четвертая часть из которых будет направлена для крестьянских фермерских хозяйств. Из 2 млн 630 тыс. га посеянных осенью озимых основная часть перезимовала хорошо и вступила в период вегетации. У нас пшеница составляет основу экспорта, поэтому особое внимание уделяем получению продовольственного зерна 3-го и 4-го класса. Упор делаем на сорта донской селекции", - сказал Голубев.

По словам Голубева, регион уже приступил к весенним полевым работам, готовность сельскохозяйственной техники составляет 100%. В прошлом году парк техники обновили благодаря господдержке по льготным инвестиционным кредитам на общую сумму в 3 млрд рублей, уточнил глава региона. Как сообщил Голубев, в бюджете области на этот год дополнительно заложено 215 млн руб. на 20%-ное субсидирование покупки новой техники, производимой в Ростовской области.