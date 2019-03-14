Греф назвал главной проблемой России отсутствие эффективной системы госуправления

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Отсутствие эффективной системы госуправления является главной проблемой России, считает глава Сбербанка Герман Греф. Такое мнение банкир высказал в ходе финального этапа конкурса "Лидеры России".

"Можно одну? Отсутствие эффективной системы государственного управления, это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически", - сказал Греф, отвечая на просьбу одного из участников конкурса назвать три главных проблемы России.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Финал конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта.