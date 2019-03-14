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Матвиенко призвала курирующих малых бизнес чиновников стажироваться как предпринимателям

По словам спикера Совфеда, обучение должно длиться минимум год

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чиновники, курирующие малый бизнес, как минимум в течение года должны стажироваться в качестве руководителей каких-либо предприятий, чтобы изучить проблемы российских бизнесменов. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты парламента, которое было посвящено реализации послания президента РФ.

"Тех, кто занимается малым бизнесом, я бы предлагала как минимум на год откомандировывать поруководить каким- нибудь предприятием малого бизнеса, при этом прислать туда санэпиднадзор, пожарную службу, правоохранительные органы, чтобы школу молодого бойца прошли, потом пришли к заместителю министра и все поменяли, улучшили жизнь малого бизнеса", - сказала Матвиенко во время выступления замминистра экономического развития РФ Вадима Живулина.

По словам Живулина, у министерства в данный момент есть проект о взаимной стажировке с предпринимателями, которые знакомятся с организацией работы в ведомстве. При этом сотрудники министерства стажируются на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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