Матвиенко призвала курирующих малых бизнес чиновников стажироваться как предпринимателям

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Чиновники, курирующие малый бизнес, как минимум в течение года должны стажироваться в качестве руководителей каких-либо предприятий, чтобы изучить проблемы российских бизнесменов. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе верхней палаты парламента, которое было посвящено реализации послания президента РФ.

"Тех, кто занимается малым бизнесом, я бы предлагала как минимум на год откомандировывать поруководить каким- нибудь предприятием малого бизнеса, при этом прислать туда санэпиднадзор, пожарную службу, правоохранительные органы, чтобы школу молодого бойца прошли, потом пришли к заместителю министра и все поменяли, улучшили жизнь малого бизнеса", - сказала Матвиенко во время выступления замминистра экономического развития РФ Вадима Живулина.

По словам Живулина, у министерства в данный момент есть проект о взаимной стажировке с предпринимателями, которые знакомятся с организацией работы в ведомстве. При этом сотрудники министерства стажируются на предприятиях малого и среднего бизнеса.