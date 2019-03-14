Глава МОТ призвал обеспечить право на профессиональное обучение в течение всей жизни

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Обеспечение работникам права на профессиональное обучение в течение всей трудовой жизни - это амбициозная задача, которая способна принести большие экономические выгоды. Такое мнение высказал генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер в эксклюзивном интервью в среду в Женеве первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Это - необходимость. Да, это амбициозная задача, но она является необходимой", - отметил Райдер, отвечая на вопрос о том, насколько реалистична высказанная в январе Глобальной комиссией МОТ по вопросам будущего сферы труда рекомендация обеспечить всем работникам право на обучение в течение всей жизни.

Глава МОТ напомнил, что доклад Глобальнй комиссии содержит 10 рекомендаций. В первой из них говорится о праве на обучение в течение всей жизни, создании возможностей для профессионального переобучения. "Это великая идея и она очень амбициозна", - отметил Райдер.

По его словам, к праву на обучение в течение всей жизни следует относиться "как [к] инвестиции, а не затрате". "Опыт показывает, что обучение людей, предоставление им возможности получать профессиональную подготовку и переобучаться приносит огромные позитивные финансовые выгоды", - сказал он и пояснил, что сейчас молодые люди учатся в течение первых 20-25 лет жизни, а потом "только работают, и их профессиональных навыков не хватает на всю трудовую жизнь".

Говоря об отмечаемом в этом году столетнем юбилее МОТ и его значении для организации, Райдер констатировал, что "пройден большой путь": "В мире труда сегодня есть справедливость. Работники дали определение своим правам. Раньше эти права не признавались". "У нас есть оплачиваемый отпуск, более безопасные рабочие места, механизмы для диалога и переговоров по возникающим проблемам", - сказал он и добавил, что достигнутый прогресс - это "не повод для самоуспокоения", поскольку "во многих местах люди ощущают, что у них нет справедливой возможности получить достойную работу, а их трудовой вклад не оценен должным образом, и это создает чувство разочарования".

Поэтому в МОТ решили создать Глобальную комиссию. "Она завершила работу в январе, опубликовав доклад и представив рекомендации о том, что нужно сделать ради будущего труда. Это важный месседж", - заключил собеседник. МОТ является специализированным учреждением системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда, организация объединяет в своих рядах правительства, работодателей и трудящихся 187 стран.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС и в "Российской газете", а также показана в программе "Формула власти" на телеканале "Россия-24".