Минстрой в мае откроет на базе "Сколково" экспозицию Smart City Lab

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России совместно с инновационным центром "Сколково" в мае 2019 года планирует открыть экспозицию Smart City Lab, сообщил в четверг замглавы министерства Андрей Чибис на сессии первого международного форума "Умный город. Инструкция по применению" в Калуге.

"Мы договорились о том, что "Сколково" станет нашим технологическим партнером для нашего центра компетенций, что мы объединим усилия и сделаем Smart City Lab Сколково <…> В мае [центр] уже будет", - сказал Чибис.

По его словам, в центре создадут постоянную экспозицию, где будут представлены различные проекты. Также там можно будет пообщаться с их разработчиками.

Первый международный форум "Умных городов" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам) и правительства Калужской области. Стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".