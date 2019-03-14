Utair ожидает поставок Boeing 737 MAX 8

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair пока не получала уведомления от Boeing о переносе сроков поставок самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов.

В прошлом году Utair заказал 30 самолетов Boeing 737 MAX 8.

"Мы ждем поставок, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Что касается наших поставок, пока мы никаких уведомлений от Boeing, от лизинговых компаний об отложении поставок не получали. Но, я думаю, что события развиваются стремительно, каждый час новая информация - наверное, какие-то изменения будут".

Мартиросов напомнил, что поставка первого самолета для Utair ожидалась в апреле.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомство запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве РФ до особых указаний. Запрет действует бессрочно, до принятия соответствующего решения Росавиации. Решение о снятии запрета, по его словам, будет основываться на анализе "тех директив и сообщений, которые будут поступать от Федеральной авиационной администрации США, Национального бюро по безопасности на транспорте и самой компании Boeing".