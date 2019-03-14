Международные резервы России за неделю снизились на $3,5 млрд

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 8 марта 2019 г. составили $479,3 млрд, что на $3,5 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,7% "под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.