Ростех построит в Архангельской области завод СПГ

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" инвестирует 14 млрд рублей до 2024 года в строительство завода по производству сжиженного природного газа и перевод на СПГ ряда объектов в Архангельской области. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе корпорации.

"Госкорпорация "Ростех" и правительство Архангельской области подписали соглашение о реализации в регионе комплексного проекта "Северная Двина-СПГ" в области сжиженного природного газа (СПГ). Документ предусматривает строительство завода по производству СПГ и перевод на сжиженный газ ряда инфраструктурных объектов и домохозяйств. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается примерно в 14 млрд рублей до 2024 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, соглашение предусматривает строительство завода мощностью 120 тыс. т СПГ в год, а также создание объектов распределенной генерации на СПГ в труднодоступных и изолированных территориях с установленной мощностью не менее 16 МВт. Также в рамках соглашения предусмотрен перевод на сжиженный природный газ более 20 котельных и около 550 единиц общественного транспорта и спецтехники с созданием заправочной инфраструктуры и перевод на автономную газификацию более 10 тыс. домовладений, фермерских хозяйств и специальных объектов.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн 589 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль - 121 млрд рублей.