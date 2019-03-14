ФНС разработала программный интерфейс для работы банков с самозанятыми

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разработала открытый API-интерфейс, который позволит банкам и электронным площадкам интегрировать функционал приложения для самозанятых "Мой налог" в свои сервисы. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на мастер-классе, посвященном цифровизации налоговых органов, для финалистов Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", сообщается в пресс-релизе налоговой службы.

"Налоговая служба разработала открытый API для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они смогут интегрировать функционал приложения "Мой налог" в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД (налог на профессиональный доход - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ФНС.

API (application programming interface) - интерфейс, позволяющий посредством команд, запросов и ответов внешнему приложению обращаться к системам внутри банка. Примером API можно считать мобильное приложение, которое позволяет клиенту проверять свой баланс, просматривать историю операций и совершать платежи со счетов, открытых в разных банках.

В настоящее время электронные сервисы "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" уже отражают доходы самозанятых водителей, а Альфа-банк регистрирует граждан как самозанятых и намерен в будущем развивать возможности применения специального налогового режима для своих клиентов, отметили в налоговой службе.

Ранее замглавы ФНС Даниил Егоров сообщал, что к сервису налоговой службы по уплате налога для самозанятых готовы подключиться более 30 банков.