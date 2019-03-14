Греф назвал себя главным несовершенным элементом в системе Сбербанка

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает себя главным несовершенным элементом в системе банка. Такое мнение он высказал на финале конкурса "Лидеры России" в Сочи.

"Я, наверное, самый главный несовершенный элемент в системе Сбербанка", - сказал Греф.

При этом банкир отметил, что работает над собой.

"К сожалению, я страдал эго. Ну, "страдал", наверное, не очень честно сказано, и [эго] осталось, до сих пор я с ним очень часто борюсь. Знаете, когда заносит, думаешь: стоп-стоп-стоп, тебе сколько лет? Остановись", - рассказал Греф, добавив, что никогда нельзя останавливаться при работе над собой.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Финал конкурса проходит в Сочи с 13 по 17 марта.