ЦБ определит возможные ценовые параметры продажи АТБ после возвращения к вопросу торгов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Банк России определит возможные ценовые параметры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) после того, как решит вернуться к вопросу продажи кредитной организации. Об этом через пресс-службу Банка России сообщил ТАСС зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка, прошедший в четверг, был признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах.

"После возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены и возможные ценовые параметры продажи", - сказал он, уточнив, что в текущей ситуации Банк России считает, что АТБ не может стоить менее 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка и минимальная цена по продаже, установленная для торгов 14 марта).

Поздышев также отметил, что регулятор при подготовке к аукциону не исключал, что участники не выйдут на торги. "Банк России не отказывается от планов продажи Азиатско-Тихоокеанского банка. Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса еще раз по итогам 2019 года, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить перспективы работы банка с учетом его годовых результатов работы", - добавил он.

Зампред ЦБ также заверил, что клиенты банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств, размещенных в кредитном учреждении. "Решение Банка России о гарантировании непрерывности деятельности банка сохраняется", - подчеркнул Поздышев.

Позиция участников торгов

Как сообщил ТАСС председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, банк отказался от участия в торгах из-за слишком высокой стартовой цены аукциона. В свою очередь Московский кредитный банк (МКБ), который также был допущен к аукциону, не принимал участие в торгах в связи с пересмотром стратегии развития, сказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Продажа первого из санируемых банков

К аукциону по продаже первого из санируемых через Фонд консолидации банковского сектора банков были допущены Совкомбанк и Московский кредитный банк. Организатором торгов выступал Банк России. Стартовая цена аукциона составляла 9,857 млрд рублей. Предполагалось, что банк будет продан на голландском аукционе - с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение в случае, если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников.

АТБ с апреля прошлого года санировался через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации. АТБ должен был стать первым среди санируемых банков, выставленным на продажу.