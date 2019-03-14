"Лукойл" не получал от ФАС решения по спору с "Роснефтью" о тарифах в терминале Варандей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Группа "Лукойл" не получала от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) официальных документов о решении по жалобе "Роснефти" на тарифы на перевалку нефти через Варандейский терминал "Лукойла", говорится в сообщении компании.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о вынесенном ФАС решении в отношении компании "Варандейский терминал" по поводу установления цены на оказываемую им услугу по перевалке нефти пресс-служба "Лукойла" сообщает, что организации группы "Лукойл" не получали официальных документов об этом от антимонопольного ведомства. По имеющейся у нас информации, производство по данному делу носило закрытый характер, поэтому его итоги не подлежат разглашению", - отмечается в сообщении.

Ранее представитель "Роснефти" сообщил, что ФАС признала факт злоупотребления "Лукойлом" доминирующим положением в порту Варандей. "Наши аргументы были услышаны. ФАС констатировала, что общество группы "Лукойл" установило и в течение нескольких лет поддерживало монопольно высокую, экономически необоснованную цену на услугу по перевалке нефти в порту Варандей, многократно превышающую среднерыночные показатели", - подчеркнул представитель "Роснефти".