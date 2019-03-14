Костин: бизнес на встрече с Путиным обсудил защиту прав предпринимателей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Представители крупного бизнеса на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы защиты прав предпринимателей, сообщил журналистам глава ВТБ Костин.

"Обсуждалось в том плане, что бизнес, конечно, хотел бы, чтобы то, что президент в том числе в послании [Федеральному собранию] говорил, о защите правовой, внедрялось более активно и со стороны силовых структур, и так далее. Конкретные какие-то случаи не упоминались, но просто сказали, что все знаем, о чем идет речь", - рассказал Костин, отвечая на вопрос, обсуждался ли на встрече с президентом арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

По словам Костина, "тема затрагивалась в целом".

"Конечно, бизнесмен, как и любой другой гражданин, неважно даже какой страны, должен жить по законам и не нарушать их в том числе и в финансовой сфере, и в экономической. Важно, чтобы действия, которые совершают силовые структуры, были понятны обществу, были обоснованы, чтобы действительно могли убедиться, что человек за дело (привлекается к ответственности - прим. ТАСС)", - отметил глава ВТБ.

Ранее он уже назвал арест Калви чрезмерной мерой, а также высказал мнение, что дело Baring Vostok вызывает вопросы и негативно влияет на российский рынок.

"Я думаю, что в этом плане бизнес озабочен, когда возникают ситуации, при которых к бизнесмену с высокой репутацией по не вполне иногда понятным причинам применяются такие жесткие меры, как содержание под стражей. Поэтому, конечно, эта тема на повестке дня, и президент правильно реагирует, он слышит бизнес", - заключил Костин.