ВТБ выкупит акции банка "Возрождение" у миноритариев по 481,68 рубля за бумагу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ВТБ направил миноритарным акционерам банка "Возрождение" требование о выкупе у них акций кредитной организации по цене 481,68 рубля за бумагу, говорится в материалах "Возрождения".

Сейчас ВТБ контролирует 96,3% банка, отмечается в сообщении.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен через 46 дней после направления требования ВТБ.

ВТБ стал владельцем контрольного пакета банка "Возрождение" в октябре 2018 г., закрыв сделку с фондом Bonum Capital. Условия приобретения не раскрывались. Окончательную интеграцию банков планируется завершить в 2020 году.