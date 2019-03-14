Первыми на цифровое жилищно-коммунальное хозяйство перейдут 15 городов России

ТАСС, 14 марта. Пятнадцать городов из семи регионов первыми в России переведут жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) на цифру. Соглашения с министерством строительства и ЖКХ подписаны в четверг на первом международном форуме "Умный город. Инструкция по применению" в Калуге.

"Пилоты, это те, кто берет на себя больше обязательств, кто рассчитывает на поддержку Минстроя. Наша задача сделать из пилотных городов центры притяжения для всех", - сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, руководитель проекта "Умный город" Андрей Чибис.

В числе первых оказались два города Калужской области - Калуга и Обнинск, Великий Новгород и Боровичи Новгородской области, Челябинск, Сатка и Снежинск Челябинской области, Чебоксары Чувашской Республики, Ставрополь и Невинномысск Ставропольского края, Сочи Краснодарского края, три города Нижегородской области - Нижний Новгород, Дзержинск и Саров, а также Ульяновск.

Первый международный форум "Умных городов" проходит в Калуге с 14 по 15 марта. Организаторы форума - Национальный центр компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительство Калужской области, стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".