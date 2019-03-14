Доля безналичной оплаты Сбербанка в СЗФО в 2018 году составила 92% от всех платежей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Доля безналичной оплаты клиентов Сбербанка в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2018 году составила 92% от общего объема платежей, сообщил в четверг сообщил журналистам заместитель председателя Северо-Западного банка - директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

"У нас возрастает объем операций онлайн, у нас уже около 92% наших платежей совершается безналичным [образом]. За практически минуту работы банка у нас в Северо-Западном регионе совершается порядка 322 платежей в режиме онлайн", - сказал он.

Песенников добавил, что с помощью удаленных каналов зачастую идет оплата различного рода услуг. "Если посмотреть по услугам, то около 55% занимает оплата сотовой связи, чуть меньше - услуги ЖКХ", - отметил он, добавив, что банк будет развивать такие услуги и в 2019 году.

Как сообщалось ранее, по данным Северо-Западного ГУ Банка России, в 2018 году доля безналичной оплаты выросла до 73,1% (в 2017 году - 68,5%) в общем объеме платежей. В Петербурге она составила 82,6% по итогам прошлого года (в 2017 году - 68,5%).