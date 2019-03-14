Более 3 млн мальков сига и хариуса выпустят в водоемы Коми в 2019 году

СЫКТЫВКАР, 14 марта. /ТАСС/. Промышленные компании планируют в 2019 году выпустить в водоемы Республики Коми более 3 млн мальков сига и хариуса. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин.

"Чуть более 3 млн мальков заявило на 2019 год предприятие "Лукойл-Коми", "РН - Северная нефть" - 35 тыс. штук, остальные компании представят свои природоохранные программы до конца первого квартала", - сообщил министр.

По его мнению, вклад предприятий в восстановление водных ресурсов неравноценный. Так, предприятие "Лукойл- Коми" с 2007 по 2018 годы выпустило более 5 млн мальков, "РН-Северная нефть" - более одного миллиона с 2009 года, Монди СЛПК - более 1,5 млн за пять лет, "Боксит Тимана" - более 500 тыс.

"Очевидно, что нужно нарастить объемы финансирования данных проектов со стороны предприятий, и эта работа в целом требует более системного подхода", - сказал глава министерства.

По данным "Лукойл-Коми", в совокупности на зарыбление водоемов Коми и Ненецкого автономного округа в 2019-2020 годах планируется направить около 75 млн рублей и выпустить порядка 7 млн мальков сига и хариуса. Предприятие намерено расширять программу и зарыблять водоемы в местах освоения новых промысловых участков.

По мнению старшего научного сотрудника Института биологии Коми Александра Захарова, для комплексного подхода в решению вопроса необходимо построить два рыбоводных комплекса на реках Печора и Вычегда. Однако в первую очередь нужно организовать эффективную работу рыбоохраны, поскольку браконьерство и практически неконтролируемый промышленный лов сводит на нет все усилия по восстановлению водных ресурсов, считает ученый. "На всю территорию Коми всего 54 инспектора рыбоохраны - они за всем не уследят", - отметил Захаров.