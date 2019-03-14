Медведев допустил, что будет использовать переговорные "IQ квартала" для совещаний

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что будет использовать кабинеты для переговоров нового правительственного комплекса, который расположился в многофункциональном терминальном комплексе "IQ квартал" в деловом центре "Москва-Сити".

Глава кабмина приехал осмотреть новый комплекс, куда переезжает ряд министерств и ведомств. Здесь о запуске нового правительственного офиса ему рассказали первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава МЭР РФ Максим Орешкин, глава Минпромторга Денис Мантуров и руководитель "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

На 41 этаже комплекса, где расположены совместные для всех работающих в комплексе ведомств переговорные комнаты для проведения встреч и совещаний, в том числе с возможностью проведения видео-конференций. Медведев, в частности, осмотрел ситуационный центр - просторный кабинет с панорамными окнами, видом на Москву-реку, и главный корпус МГУ. Этот зал оборудован экранами, обеспечивающими возможность проведения телемостов, а также специальной связью.

Министры рассказали, что этот зал будет использоваться нечасто, только для совещаний высокого уровня, отмечая, что тут свои заседания может проводить и глава кабмина.

"Кстати сказать, можно, - согласился Медведев. - Ничего плохого в этом нет, если потребуется провести какое-то большое совещание. Спасибо за предложение, я ценю".

Премьер-министр отметил, что в Москве мало пространств, подобных новому комплексу, где можно было бы проводить мероприятия с видеомостами. "В Белом доме есть ситуационный центр, но он достаточно маленький", - добавил он.

Кроме того, глава правительства осмотрел одну из небольших переговорных комнат и расположенный на этаже кафетерий, где он кратко побеседовал с чиновниками, которые уже перебрались на новые рабочие места. Медведев поинтересовался, как они оценивают свое новое офисное пространство, и услышав положительные оценки, согласился, что "все выглядит современно, абсолютно актуально". "Стараюсь поставить себя на место достаточно молодого человека, который пришел на работу в министерство из того же самого бизнеса. Здесь точно более комфортная среда для работы, чем комнатная, традиционная для наших ведомств", - поделился своим впечатлением Медведев, назвав переезд ведомств в Сити "хорошей задумкой".

Затем глава кабмина сфотографировался с участниками беседы. Кроме того, личный фотограф председателя правительства РФ сделал несколько портретных фотографий Медведева у одного из панорамных окон офисной башни.

Преодоление страха высоты

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал Медведеву, что одна из сотрудниц его ведомства отказывалась переезжать, потому что боялась высоты. "А теперь, когда переехала, сидит у окна, и никому это место не отдает", - отметил Орешкин.

С сотрудниками МЭР Медведев смог пообщаться лично на 27 этаже башни. Он поинтересовался, лучше ли им работается в кабинетах или в open-space. Сотрудники ответили, что в open-space им нравится больше.

"Для нас, конечно, это непривычная история. Министерство, именно орган исполнительной власти, сидел в условиях открытого пространства, это, конечно, новое слово",- сказал Медведев.

В процессе осмотра гардероба глава правительства пошутил, что можно было бы дифференцировать шкафчики "изображениями животных".