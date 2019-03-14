Tesla назначила нового финансового директора

ТАСС, 14 марта. Американский производитель электромобилей Tesla назначил своим новым финансовым директором Закари Киркхорна, который ранее занимал должность вице-президента компании по финансовым вопросам. Об этом говорится в официальном заявлении Tesla, которое было опубликовано в четверг на официальной сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Как было заявлено ранее, 13 марта Tesla Inc. назначила Закари Кирхорна финансовым директором, на этом посту он сменил Дипака Ахуджу", - отмечается в сообщении.

Закари Киркхорн работает в компании Tesla с 2010 года. Он занимал в компании разные должности в сфере финансов, имеет степень магистра делового администрирования Гарвардской школы бизнеса.

О том, что Дипак Ахуджа уйдет с поста финансового директора Tesla, глава компании Илон Маск заявил в конце января этого года.

Tesla была основана в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала Tesla специализировалась на производстве исключительно электромобилей, однако позднее также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.