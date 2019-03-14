Клиенты Сбербанка перечислили на благотворительность в 2018 году около 4 млрд рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Клиенты Сбербанка пожертвовали на благотворительность в 2018 году 3,8 млрд рублей, ежемесячно пожертвования через системы Сбербанка совершают примерно 106,5 тыс. россиян, а средний размер платежа составляет 1412 рублей, говорится в исследовании банка.

Годом ранее пожертвования на благотворительность были на 3% выше, снижение объемов взносов связано с падением перечислений некоторым организациям, пояснили в Сбербанке. Так, по данным кредитной организации, сократились взносы в пользу спорта. Однако на сколько они уменьшились, в банке не уточнили. Пожертвования по двум крупнейшим статьям - для детей и религиозным организациям - ежегодно растут на 13% и 8% соответственно.

Согласно проведенному исследованию, среднее пожертвование для религиозных организаций составляет 2899 рублей. Аналогичный показатель для перечислений на помощь детям равен 817 рублей, однако по общим сборам на "детское" направление приходится более половины всего объема благотворительности (57,8%).

Среди лидеров по объему полученных благотворительных платежей - фонд "Подари жизнь", который занимается помощью детям, религиозная организация московская Марьинорощинская еврейская община и благотворительный фонд "Память поколений", оказывающий помощь ветеранам.

Наибольшая доля пожертвований (38,2% от всего объема) совершается жителями Москвы и Московской области. В тройке лидеров также Ростовская (9%) и Ленинградская (6,1%) области. В исследовании банка отмечается, что регионы различаются по направлениям пожертвований. Так, жители столичного региона активнее всего перечисляют средства, чтобы помочь детям, в Пермском крае чаще жертвуют на развитие образования, а Свердловская область поддерживает религиозные организации.

Чаще всего россияне осуществляют пожертвования через отделения банка (43,7%). На второе место по итогам 2018 года вышло приложение Сбербанк Онлайн (26%). Доля платежей через СМС-сообщения увеличилась почти на 10 п. п. и составила 21,3%.