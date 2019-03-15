Взаимодействие ключевых институтов развития обеспечит комплексную поддержку экспорта

Системная поддержка компаний обсуждалась на прошедшем в Москве 11 марта Форуме институтов развития, посвященном вопросам эффективного использования ресурсов институтов развития и повышения их доступности для бизнеса в целях реализации национальных проектов. Форум прошел в рамках ежегодной Недели российского бизнеса (11-15 марта) - мероприятия, на котором формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса, а также по решению ключевых экономических проблем. Организаторами форума выступили ключевые объединения: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ), "Деловая Россия" и "Опора России". Помимо них, в форуме приняло участие руководство ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорации МСП, Фонда развития промышленности (ФРП), Российского экспортного центра (РЭЦ), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Минпромторга РФ, Роснано и других институтов развития и государственных органов.

Российский экспортный центр сотрудничает с ключевыми институтами развития. "Взаимодействие с ними происходит системно, под это направление выделен специальный блок, который и отвечает за системную индивидуальную работу с каждым институтом. Наша позиция заключается в том, что мы работаем с партнерами по принципу наибольшей эффективности для всех сторон", - прокомментировал генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

О необходимости для институтов развития работать "в команде" говорил в своем выступлении на форуме председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов: "Мы - ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП - строим настоящее партнерство, в рамках которого каждый занимается своим делом, а не работает изолированно. У нас есть уникальный шанс и возможность объединить разные сегменты развития - от модернизации жизни на уровне улицы, квартала, города до развития экспортного потенциала. Координация нужна, чтобы достичь больших целей, поставленных президентом России".

По сути, за амбициозными цифрами ключевых показателей эффективности для каждого института развития - будь то увеличение числа предпринимателей или развитие экспортного потенциала - стоит основная цель: улучшение качества жизни граждан. Институты считают, что сейчас важно не предлагать отдельные инструменты поддержки, а именно формировать комплексные предложения с использованием всех возможностей.

По словам директора по взаимодействию с институтами развития Кирилла Орлова, РЭЦ развивает сотрудничество с максимально широким перечнем институтов. "В перечне партнеров у нас более 25 институтов. Мы работаем над тем, чтобы в каждом отдельном случае с учетом уникальности функционала каждого из институтов вытаскивать наиболее эффективные системные точки взаимодействия, которые могут пригодиться всем и повлиять на работу как отдельно каждой из сторон, так и в целом на общий результат", - отметил Орлов.

Перечень институтов развития, с которыми взаимодействует РЭЦ, был разделен на два условных приоритетных эшелона. В первый вошли ФРП, Корпорация МСП, Фонд Сколково, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Роснано и другие, а во второй - Российская венчурная компания (РВК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив (АСИ) и другие. Однако, как отмечает Орлов, это функциональное разделение. "Прежде всего, РЭЦ, конечно же, заинтересован в поддержке собственной деятельности, нацеленной на то, чтобы в рамках исполнения нацпроекта „Международная кооперация и экспорт“ увеличивать объем экспорта. Поэтому первый эшелон - это институты развития, с которыми РЭЦ может совместно работать с клиентами и с которым функционально выстраивается логика системной поддержки. Со вторым эшелоном ведется важная проектная деятельность по точечным организационным и сопровождающим клиентскую деятельность вопросам, включая другие межинституциональные задачи".

Кроме этого, РЭЦ занимается совместными спецпроектами с Московским экспортным центром (МЭЦ), ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ, "ВЭБ Инновации", Фондом развития моногородов и другими компаниями. "С одной стороны, спецпроекты могут быть обусловлены большими системными задачами, которые ставит государство. Как, например, проект „Национальные чемпионы“, который ведет Минэкономразвития, - рассказал Кирилл Орлов. - В этом проекте участвуют компании, которые показывают ежегодный стабильный рост. Чтобы усилить темпы этого роста и поддержать развитие компаний, были созданы специальные списки „чемпионов“, для которых Минэкономразвития фокусно прорабатывает специальные меры поддержки. Этот проект мы тоже поддерживаем, все компании получили в РЭЦ индивидуального менеджера для повышения эффективности взаимодействия с РЭЦ и другими институтами развития. И мы стараемся быть особенно внимательными к их развитию и движению на экспорт".

Проектом "Национальные чемпионы" РЭЦ не ограничивается. "Есть и другие типы специальных проектов, например, проект с ВЭБ.РФ. Государственная корпорация развития по инициативе Игоря Шувалова поставила для себя задачу разработать единую платформу для представления институтов и организации комфортной работы с ними для клиентов. На платформе будут представлены институты, входящие в систему ВЭБ, и партнеры, которые поддерживают идею систематизации взаимодействия с клиентами на единой платформе для удобства конечного пользования клиентами. Этот проект идет в особенной разработке, - подчеркнул Орлов. - В нем участвуют ключевые институты: Корпорация МСП, МСП Банк, ДОМ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока, Фонд развития моногородов и другие - все они готовы предложить свои системные меры поддержки на разных этапах развития компании".

Ключевой задачей в процессе взаимодействия РЭЦ с институтами развития Орлов называет разработку возможности предоставления максимально открытого перечня поддержки, которой компании могут воспользоваться на разных этапах своего развития, и "максимальную отладку совместных процессов взаимодействия". Эти задачи также обсуждались в феврале 2019 года в рамках ежегодного Российского инвестиционного форума. "Клиенту должно быть неважно, через какой институт он зашел, - он должен видеть, какую поддержку может получить в том или ином институте. Это соответствует целевой задаче, которая есть в рамках единой платформы, инициированной ВЭБ.РФ, - отметил Орлов. - Мы хотим, чтобы возможности, которые компания может реализовать с помощью поддержки государства, были максимально понятны, открыты и просты в использовании".