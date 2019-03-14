Минск присоединился к европейской директиве о приостановке полетов двух моделей Boeing

МИНСК, 14 марта. /ТАСС/. Белоруссия закрыла свое воздушное пространство для пролетов Boeing 737 MAX 8 и 737MAX9 и тем самым присоединилась к соответствующей директиве Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Об этом сообщили в четверг в департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики.

"Директивы летной годности в отношении самолетов модели Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX9, выпущенные Федеральной авиационной администрацией США (FAA), а также EASA, введены в действие в гражданской авиации Республики Беларусь", - отметили в минтрансе. Там напомнили, что EASA после крушения самолета Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в качестве меры предосторожности ввело в действие директиву о летной годности, которая вступила в силу с 12 марта и приостанавливает все полеты всех самолетов Boeing.

В департаменте минстранса отметили, что белорусские авиационные власти "внимательно отслеживают официальные консультации между EASA и FAA и анализирует поступающую из различных организаций и источников информацию об обстоятельствах катастрофы, произошедшей 10 марта 2019 с воздушным судном Boeing 737 МАХ 8 авиакомпании "Ethiopian Airlines".

Как проинформировали в департаменте, белорусская авиакомпания "Белавия", в настоящее время самолеты данных моделей не использует. Однако в ближайшее время "Белавиа" ожидает пополнение своего парка четырьмя самолетами Boeing 737 MАX 8. Прибытие первого самолета ожидалось в мае. Вопрос о начале эксплуатации самолетов Boeing 737 серии MAX в гражданской авиации Белоруссии, отметили в департаменте, будет решаться после снятия всех вопросов о безопасности модели.