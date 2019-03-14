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Торгово-промышленные палаты России и Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

Новый документ заменит соглашение о взаимодействии между ТПП двух стран, действовавшее с 2007 года

ХАНОЙ, 14 марта. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Торгово-промышленные палаты России и Вьетнама заключили в четверг в Ханое соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил в четверг ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, возглавляющий делегацию представителей российских деловых кругов, прибывших во Вьетнам с бизнес-миссией под эгидой ТПП.

"Этот документ заменит старое соглашение о взаимодействии между ТПП двух стран, действовавшее с 2007 года", - сказал Катырин.

По его словам, новое соглашение позволит активно использовать возможности торгово-промышленных палат двух стран для развития регионального сотрудничества, организации обмена делегациями бизнесменов и деловой информацией, что особенно актуально в новых условиях торговли с учетом действия Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. "ТПП РФ вместе со своим партнером - Вьетнамской ТПП - готова подключиться к решению задачи по формированию необходимых условий для дальнейшего расширения и углубления сотрудничества компаний наших стран", - подчеркнул Катырин.

Он обратил внимание, что нынешний визит делегации ТПП РФ во Вьетнам стал первым за последние 10 лет. В состав делегации вошли свыше 20 человек, в том числе руководители территориальных палат, которые фактически представляют всю Россию: Липецкая ТПП - европейская часть, Кузбасская и Южно- Уральская ТПП - Сибирь, Приморская ТПП - Дальний Восток. Достаточно широкие интересы и перспективные сферы сотрудничества охватывают участвующие в делегации представители деловых кругов: сельское хозяйство, машиностроение, инфраструктурное строительство, нефтехимическое оборудование, производство мебели и онлайн торговля.

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