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Новак проведет двусторонние встречи в Баку 17 марта в рамках заседания мониторинга ОПЕК+

Само заседание комитета запланировано на 18 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак планирует провести ряд двусторонних встреч 17 марта в Баку в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэнерго.

"Министр примет участие в двусторонних встречах в Баку 17 марта", - сказал он. Само заседание комитета запланировано на 18 марта.

В состав мониторингового комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Комитет рассматривает сценарии развития рынка и на основе этого анализа выносит рекомендации странам ОПЕК+ о необходимых действиях.

Работу комитета подкрепляет технический мониторинговый комитет, который и представляет министрам текущий анализ рынка и варианты его развития при реализации того или иного сценария. Его заседание пройдет 17 марта.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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