Банки готовы начать выпуск единой карты петербуржца с 1 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Банки-партнеры проекта "Единая карта Петербуржца" (ЕКП) готовы начать выпуск таких карт с 1 мая этого года. Об этом ТАСС сообщили в кредитных организациях.

В проекте участвуют три банка-партнера: ВТБ, Сбербанк и Банк "Санкт-Петербург".

"У нас 1 мая должен быть старт и запуск этого проекта, поэтому сейчас мы занимаемся, по сути, отлаживанием работоспособности карт и будем готовы с 1 мая начать [выпуск]", - рассказал ТАСС заместитель председателя Северо-Западного банка - директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

Он добавил, что сначала Сбербанк планирует обеспечить ЕКП своих клиентов из бюджетных организаций.

"Всех держателей карт Сбербанка мы обеспечим ЕКП, я имею ввиду, на сегодняшний день это пока бюджетные организации, а дальше будем смотреть по мере развития этого проекта", - отметил собеседник. По данным Песенникова, в Петербурге в общей сложности сейчас эмитировано 400 тыс. карт для бюджетных организаций (всеми банками).

В пресс-службах Банка "Санкт-Петербург" и ВТБ также сообщили ТАСС, что кредитные организации готовы к запуску проекта с 1 мая. "Банк ВТБ успешно завершил тестирование первой партии ЕКП совместно с городом. Карта выпущена на базе национальной платежной системы "Мир" и является современным и надежным инструментом для получения заработной платы и всех видов бюджетных выплат", - сказала представитель пресс-службы ВТБ.

Ранее ВТБ сообщал о планах выпустить на первом этапе 100 тыс. карт. В Банке "Санкт-Петербург" пока не дают прогнозов по количеству эмиссии карт на первоначальном этапе.

О карте

Социальная единая карта для жителей Петербурга предполагает, что ее обладатель сможет получить различные льготы, оплатить проезд в общественном транспорте, воспользоваться льготной системой оплаты услуг ЖКХ, а также получить другие госуслуги в органах власти. Сейчас единая социальная карта для жителей города действует в Москве.

Ранее на пресс-конференции глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков отмечал, что различные меры социальной поддержки в городе ежемесячно получают более 3 млн человек. Население Петербурга составляет 5,3 млн человек.