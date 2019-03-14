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Медведев освободил Олега Клима от должности замруководителя Росавиации

Клим занимал эту должность с 2008 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Клима от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Освободить Клима Олега Олеговича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Клим, курировавший в ведомстве воздушные перевозки, занимал эту должность с 2008 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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