"Яндекс" запускает инструмент по поиску пиратского контента

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Яндекс" разработал инструмент, позволяющий находить страницы сайтов, которые могут содержать пиратский контент. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

В пресс-службе отмечают, что такая разработка стала возможной после того, как компания проанализировала более 100 тыс. ссылок в рамках подписанного антипиратского меморандума, который предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, передаваемого правообладателями.

"Первую выгрузку мы отправим нашим партнерам правообладателям на проверку до конца недели. Мы рассчитываем, что наша разработка значительно ускорит процесс формирования реестра, а значит, борьба с пиратством станет эффективнее", - приводятся в сообщении слова операционного и финансового директор "Яндекса" Грега Абовски.

Страниц с таким контентом может быть несколько миллионов, отметил Абовски.

Антипиратский меморандум

Представители правообладателей и интернет-компаний, в том числе "Яндекса", 1 ноября подписали в Москве антипиратский меморандум, предполагающий создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон.

Вести реестр будет Роскомнадзор, он же станет посредником в переговорах участников соглашения. Меморандум будет действовать десять месяцев, до 1 сентября 2019 года, предполагается, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа. Если этого не произойдет, то меморандум прекратит свое действие.

Со стороны правообладателей участниками соглашения стали ассоциации "Интернет-видео" и продюсеров кино и телевидения, холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и "Национальная медиа группа" и другие. В число подписавших документ интернет-компаний вошли "Яндекс", Mail.ru Group (в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники"), Rambler и "Руформ" (контролирует Rutube).