Сбербанк и "Уралсиб" выплатят возмещения вкладчикам уфимского Роскомснаббанка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Сбербанк и банк "Уралсиб" в качестве агентов для выплаты страховых возмещений вкладчикам уфимского Роскомснаббанка, у которого ЦБ РФ 7 марта отозвал лицензию. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

О дате начала выплат страхового возмещения АСВ сообщит 15 марта. Ранее АСВ планировало начать выплаты не позднее 21 марта.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, но не более 1,4 млн рублей. По счету в иностранной валюте сумма компенсации рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 7 марта.

По данным ЦБ, в деятельности Роскомснаббанка отмечались действия, направленные на привлечение денежных средств населения по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды. Банк также систематически занижал величину принимаемого кредитного риска. Более того, кредитная организация осуществляла не прозрачные для Банка России операции в целях сокрытия реального финансового положения. ЦБ четыре раза за последний год применял меры в отношении Роскомснаббанка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2019 г. Роскомснаббанк занимал 132-е место в банковской системе России.