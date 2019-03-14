МЭР хочет устранить правовые коллизии в страховании ответственности директоров компаний

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) разработало проект федерального закона, призванный устранить правовые коллизии, возникающие при страховании ответственности директоров компаний. Это следует из материалов, размещенных в четверг на официальном портале проектов правовых актов.

"Основной целью законопроекта является предоставление хозяйственным обществам возможности страхования ответственности членов органов управления общества", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Внести изменения, в частности, предлагается в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" .

Как поясняют в Минэкономразвития, сейчас в российской практике сохраняется неясность правовой квалификации соответствующего договора страхования, что повышает риск признания его ничтожным. Кроме того, такой договор противоречит нормам Гражданского кодекса России, запрещающим заключать соглашения, исключающие или ограничивающие ответственность членов органов управления за убытки компании.

"Таким образом, внесение в законодательство положений, создающих возможность страхования ответственности членов органов управления, способствует разрешению правовой коллизии с пунктом 5 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации", - заключили в МЭР.