"Роснефть" удовлетворена признанием ФАС фактов злоупотреблений "Лукойла" в порту Варандей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Роснефть" удовлетворена решением Федеральной антимонопольной службы, признавшей факт злоупотребления обществом группы "Лукойл" своим доминирующим положением в порту Варандей, сообщил ТАСС представитель компании.

"Наши аргументы были услышаны. ФАС констатировала, что общество группы "Лукойл" установило и в течение нескольких лет поддерживало монопольно высокую, экономически необоснованную цену на услугу по перевалке нефти в порту Варандей, многократно превышающую среднерыночные показатели", - отметил он.

Представитель компании подчеркнул, что "Лукойл" полностью окупил свои вложения в строительство арктического терминала в Варандее, однако продолжает извлекать сверхприбыль из своего монопольного положения за счет ущемления интересов потребителей, в первую очередь ООО "Башнефть-Полюс".

В антимонопольной службе ТАСС подтвердили факт решения в пользу "Роснефти". "ФАС России признала ООО "Варандейский терминал" нарушившим Закон о защите конкуренции", - сказали в ФАС.

Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания готова оспорить решение ФАС по делу о тарифах на перевалку нефти через Варандейский терминал, если ведомство не учтет доводы компании. Первый вице-президент "Лукойла" Вадим Воробьев сообщал, что комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на заседании 12 марта вновь не смогла принять решение по жалобе "Роснефти" о тарифах на перевалку нефти на Варандейском терминале "Лукойла". Он подчеркнул, что компания считает стоимость перевалки через терминал рыночной.

Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с месторождений имени Требса и Титова, которые совместно разрабатывают "Роснефть" и "Лукойл". Освоением занимается "Башнефть-Полюс", в которой "Роснефть" контролирует 74,9%, "Лукойл" - 25,1%. В конце 2018 года подконтрольные "Роснефти" "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" пожаловались в ФАС на цену перевалки на терминале Варандей. Спор между "Роснефтью" и "Лукойлом" о тарифах на перевалку продолжается с 2017 года. По мнению "Роснефти", цены на перевалку экономически не обоснованы.