МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в феврале 2019 года возросла до 5,2%, сообщается в комментарии Центробанка по инфляции.

"В феврале 2019 года годовая инфляция возросла до 5,2%. Умеренное повышение темпов роста потребительских цен складывалось под влиянием временного ускорения удорожания плодоовощной продукции, в том числе из-за эффектов базы", - отмечается в материалах ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция достигнет локального максимума в марте-апреле.

В дальнейшем, как ожидает регулятор, инфляция будет снижаться и вернется к цели (вблизи 4%) в первой половине 2020 года.

Отмечается, что уточненный среднесрочный прогноз Банка России будет опубликован по итогам заседания совета директоров, которое состоится 22 марта 2019 года.

Текущий прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год - 5-5,5%.