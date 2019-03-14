Власти ЯНАО не рассматривают вопрос продажи авиакомпании "Ямал"

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа планируют и дальше развивать авиакомпанию "Ямал", поскольку она несет социальную безопасность для региона. Об этом сообщил ТАСС в Сочи на площадке конкурса "Лидеры России" губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Авиакомпания "Ямал" - во многом это не только бизнес, но и наша социальная безопасность <…> Она наше сильное преимущество. У меня есть планы, чтобы она улучшалась качественно. Здесь нельзя рубить с плеча: люди, кадры, безопасность", - сказал он, отвечая на вопрос рассматривают ли власти потенциальную продажу перевозчика.

По его словам, ранее жители неоднократно интересовались, почему в расписании "Ямала" имеются рейсы между городами России за пределами ЯНАО, а внутри региона из отдельных населенных пунктов маршрутов нет. "Мы аккуратно, не ломая бизнес, сдвигаем, что это региональный перевозчик. Он не должен конкурировать с "Аэрофлотом", у него другие задачи. Как региональный перевозчик, учитывая наши расстояния и наши особенности, он нам нужен", - пояснил Артюхов.

Авиакомпания "Ямал" создана в 1997 году. На 98,2% принадлежит властям ЯНАО. Осуществляет пассажирские перевозки по направлениям на территории России, в ближнем и дальнем зарубежье.