Нижегородский опыт бережливых технологий предложили внедрить в другие регионы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области предложили правительству России рассмотреть возможность создания университета бережливых технологий в промышленности по проекту "Эффективная губерния". Об этом в четверг ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, "Эффективной губернией" активно интересуются местные предприниматели и коллеги из соседних регионов. Проект был разработан правительством Нижегородской области и госкорпорацией "Росатом". Его суть заключается в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий.

"Хотелось бы тиражировать опыт бережливых технологий, и мы уже предложили правительству РФ пока в рабочем формате проработать тему создания университета или образовательной организации, которая бы позволила опыт Нижегородской области и "Росатома" использовать для того, чтобы обучить представителей различных регионов", - сказал Никитин.

Ранее губернатор Нижегородской области сообщал, что региональные предприятия, участвующие в программе по внедрению бережливых технологий в промышленности "Эффективная губерния", увеличили объем заказов почти в три раза за год - до 9 млрд рублей. Планируется, что к 2024 году около 200 заводов Нижегородской области войдут в проект "Эффективная губерния".