Минкомсвязь скорректировала концепцию развития сетей 5G в России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь скорректировала и разослала на согласование в профильные ведомства концепцию развития сетей 5G в России, которая подразумевает создание частного единого инфраструктурного оператора из-за нехватки частот. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

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Концепция создания и развития сетей 5G должна быть утверждена до 31 марта 2019 года, следует из федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

"Концепцию 5G мы разослали по федеральным органам исполнительной власти на прошлой неделе, дали неделю на согласование, - сказал Новиков. - Пока официальных писем от них не пришло, но некоторые реакции уже получили в рабочем порядке". Пресс-секретарь министерства отметил, что свои отзывы на концепцию ведомства должны прислать до 15 марта.

В министерстве считают модель единого инфраструктурного оператора в условиях дефицита свободных частот единственно возможной. Минкомсвязь готова пересмотреть концепцию в пользу более конкурентного распределения, если на самом высоком уровне будет создан национальный комитет по 5G (предложение по его созданию вице-премьер Максим Акимов высказал в январе), и будет принято решение расчистить частоты под 5G так, чтобы хватило каждому оператору.

В ноябре 2017 года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019 - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2.

Технология пятого поколения мобильной связи будет запущена в коммерческую эксплуатацию, предположительно, после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме реального времени.