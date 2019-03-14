CNN: компания Huawei в суде отвергла обвинения в нарушении санкций США в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Китайская компания Huawei в четверг в суде нью-йоркского района Бруклин через адвокатов отвергла обвинения в нарушении американских экономических санкций в отношении Ирана и в попытках воспрепятствовать расследованию по этому делу. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN , отметив при этом, что в ходе состоявшегося судебного заседания не упоминалось имя финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, в отношении которой также выдвинуты обвинения. Следующее заседание назначено на 4 апреля.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. По версии министерства юстиции США, представители Huawei с 2007 года неоднократно вводили американские власти в заблуждение о взаимоотношениях компании с ее дочерним предприятием в Иране - Skycom. В частности, китайцы заверяли, что их доля в Skycom продана третьей стороне, что данная фирма ограничена в работе на рынке Ирана и не нарушала санкций США против Тегерана. Финансовому директору Huawei Мэн Ваньчжоу инкриминируется то, что она входила в состав директоров Skycom и после разоблачительных публикаций в западных СМИ об этой фирме продолжала предоставлять американским властям ложные данные.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США), разрешив 46-летней Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме своего мужа до экстрадиции. Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 8 мая продолжит слушания по вопросу о ее экстрадиции в США.

Обвинения по 10 пунктам в адрес Huawei выдвинуты также в суде Сиэтла (штат Вашингтон). Сторона обвинения пытается доказать, что дочерние структуры Huawei якобы пытались незаконно получить данные об автоматизированном оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для тестирования различных систем смартфонов. Как напомнила телекомпания CNN, адвокаты компании в феврале отвергли обвинения по всем пунктам.