CNBC: представители КНР предлагают увязать визит Си Цзиньпина в США с торговым соглашением

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Государственный визит в США председателя КНР Си Цзиньпина можно было бы увязать с заявлением о выработке торгового соглашения между двумя странами. Как сообщила в четверг телекомпания CNBC со ссылкой на трех осведомленных лиц, такое предложение выдвинули представители КНР.

Проведение встречи в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде планировалось после предстоящего в конце марта визита председателя КНР в Европу, отметила телекомпания. Однако американские официальные лица отметили, что на американо-китайских торговых переговорах остается еще много нерешенных вопросов, в результате чего встреча в марте кажется маловероятной. Организация государственного визита в США председателя КНР обсуждается с 2018 года, отметила CNBC со ссылкой на осведомленные источники. Этот визит стал бы ответом на посещение Трампом Пекина в ноябре 2017 года.

При этом телекомпания не исключила возможности того, что председатель КНР помимо Вашингтона и поместья Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде сделает также остановку в Хьюстоне (штат Техас) в ознаменование 40-летия со дня визита в этот город в 1979 году Дэн Сяопина. Во время предыдущего визита Си Цзиньпина в США в сентябре 2015 года он посетил Вашингтон, провел встречу с представителями деловых кругов в Сиэтле и выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.