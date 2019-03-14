Гиперинфляция в Венесуэле снизилась до 2,3 млн процентов в годовом выражении

КАРАКАС, 15 марта. /ТАСС/. Инфляция в Венесуэле в феврале 2018 года составила 53,7%, а в годовом выражении рост цен оказался на уровне почти в 2,3 млн процентов. Такие данные обнародовал в четверг в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Герра.

"Уровень инфляции в годовом выражении в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года - 2,295 млн процентов", - указал член законодательного органа. Он отметил, что гиперинфляция "сохраняется, хотя ее темпы падают". С декабря 2018 года по февраль 2019 года цены в Венесуэле выросли почти на 350%.

В январе 2019 года инфляция в Боливарианской Республике в годовом выражении достигла 2,7 млн процентов. Ранее в этом месяце депутат Карлос Проспери выразил мнение, что сохранение текущей экономической политики в Венесуэле приведет к тому, что этот год она закончит "с гиперинфляцией не менее чем в 10 млн процентов".

Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. По итогам 2018 года рост цен в республике достиг почти 1,7 млн процентов.

Тяжелая ситуация вынудила более 3 млн венесуэльцев покинуть родину. Правительство президента Николаса Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.